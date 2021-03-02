- Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı



- Hatay’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

21 şüpheli gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet (yasa dışı bahis ) suçu kapsamında il genlindeki faaliyetlerin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda 21 şüpheli şahsa ait 19 farklı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 80 adet dijital materyal (telefon, bilgisayar, hard disk), 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ve mermiler, 2 adet tüfek, 12.000 dolar, 35.000 Türk lirası ve 5.000 Riyal (yaklaşık olarak 250.000 lira) nakit para ele geçirildi. Suç eşyalarına el konulurken, 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı (NCT-



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