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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Hatay'da yangına su taşıyan tanker 13 aracı böyle biçti

Hatay'da yangına su taşıyan tanker 13 aracı böyle biçti

Kaza anı

Polis Gesi 

-Hasar gören araçlardan görüntü
-Söndürülmüş araçtan görüntü
-Su tankerinin su akıtması

( HATAY )- Yangın bölgesine su taşıyan tanker freni patlaması sonucu 13 araca çarptı, 1 kişi yaralandı HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde devam eden yangın bölgesine su taşırken freni patlayan tankerin 13 aracı biçti. Kazada şans eseri 1 kişi yaralandı. İskenderun’da yangın bölgesine su taşıyan su tankerinin freninin patlaması sonucu Denizciler Mahallesi’nde 13 araca çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yanan araçları itfaiye ekipleri söndürdü. Kazada can kaybı yaşanmazken 1 kişi yaralandı. MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Bozkurt, freni patlayan su tankerinin araçları biçtiğini, olayda can kaybı yaşanmadığını belirtti.
(ELF-
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