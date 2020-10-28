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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’da yangın kontrol altına alındı

Hatay’da yangın kontrol altına alındı

-Yangın detay

Trol 

--Yangın uzak detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Defne ilçesindeki yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çökek ve Koçören Mahallesi ortasında bulunan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangını çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın söndürüldü. soğutma yapılıyor.
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