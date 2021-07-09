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Hatay'da yakalanan PYD/YPG üyesi tutuklandı
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9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Hatay'da yakalanan PYD/YPG üyesi tutuklandı

Hatay'da yakalanan PYD/YPG üyesi tutuklandı

Teröristin adliyeye getirilişi

( HATAY ) HATAY

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- Hatay'ın Hassa ilçesinde PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.Hatay İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK-KCK/PYD-YPG silahlı terör örgütü mensuplarının tespit ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 2014-2015 yılları arasında PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.İ., Hassa ilçesinde gözaltına alındı.Soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makama sevk edilen M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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