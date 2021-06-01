Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Hatay’da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Hatay’da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

kaza yeri detaylar

Trafik Kazası Askeri Araç Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-kaza yerinden geçen araçlar detay
-kaza yapan hafif ticari araç detay
-kaza yapan otomobil detay
-kaza yapan askeri araç detay
-ölen çocuk ceset torbasında detay
-genel detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da havaalanı kavşağında meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Antakya istikametinden İskenderun istikametine giden jandarmaya ait ‘Kirpi’ havaalanı yolundan çıkarak kavşaktan dönmek isteyen 31 AF 594 plakalı hafif ticari araca ve 31 KS 318 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile 2 araçta yolun kenarına savruldu. Olayın gören çevredekiler hemen ambulans ve polis ekiplerine bilgi verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araçta bulunan Duru Türk’ün (9) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, 6 kişi MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Altan Türk de kaldırıldığı MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Yaralı 5 kişinin ise tedavileri devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement