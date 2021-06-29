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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı ayini

Kilise dış detay

Onsen Varis Irak 

-Kilise iç detay
-Ayine katılanlardan detay
-Ayin detay
-Dua edilmesi detay
-Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Jan Delüller konuşma
-Ayin detay

( HATAY ) - HATAY

- Hatay'daki St. Pierre Kilisesi'nde St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında ayin düzenlendi.
Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bulunan ve dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilisesinde yapılan ayini, Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti. Kilise bahçesinde başlayan törende, ilahilerin okunduğu, duaların edildiği ayin sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek bölünerek yenildi. Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Jan Delüller, bayramın dünyaya huzur getirmesini diledi. Delüller, “Bugün dünyanın ilk mağa kilisesi olan St. Pierre Kilisesinde bu kutlamayı coşkuyla yapıyoruz. Petrus ve Pavlus, Antakya için çok önemli iki azizdir. Çünkü Antakya Hristiyanlıkta, ilk Hristiyan isminin verildiği bir yer ve Hristiyanlığın yayıldığı bir kent olması nedeniyle çok kutsal bir şehirdir. Azizlerin ruhu bugün bu şehrin üzerindedir. Biz bu şehirde, iki bin yıldan beri bu coşkuyu ve bu azizlerin bıraktığı mirası coşkuyla yaşıyoruz. Antakya, dünyada önemli bir tarih, önemli bir kültür ve önemli bir inanç merkezidir. Bu nedenle bütün dünyaya buradan bir mesaj vermek istiyorum. Sevginin, kardeşliğin, dostluğun şehrinden bütün insanların birbirleriyle dostça, barış içinde yaşamalarını diliyoruz ve herkese iyi bayramlar temenni ediyoruz” dedi.
(ADM-
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