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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Hatay’da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına dakikalar kala kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Cep telefonu kamerasından kaza yapan araçlar

( HATAY ) HATAY

İlk Müdahale Kamera Emniyet Müdürlüğü Trol 


- Hatay'ın Arsuz ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına az bir zaman kala yaşanan kazada karı koca hayatını kaybetti. Alıman bilgiye göre Arsuz Madenli yolu Çengen Mahallesi civarında Yusuf Yürük'ün (25) kullandığı 31 ADZ 457 plakalı otomobil ile İbrahim Fırıncıoğlu (50) kontrolündeki plakası belirlenemeyen cip çarpıştı. Meydana gelen Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Selen Yürük (19) ve Neşe Fırıncıoğlu (42), ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yusuf ve Selen Yürük çifti yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralı ise tedavi altına alındı. Arsuz emniyet müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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