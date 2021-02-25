Hatay'da şoför değişimi yapan araçtakiler drone tarafından tespit edildi



- Hatay'da ehliyeti olmadığı için trafikte yanındaki arkadaşıyla şoför değişimi yapan şahıslar drone ile tespit edilerek ceza uygulandı.Hatay’ın Antakya ilçesi Çevre Yolunda trafik denetimi yapan polis ekiplerini gören bir araç sürücüsü, trafik ışıklarında beklediği sırada yanındaki arkadaşı ile şoför değişimi yaptı. Sürücü belgesi olmadığı için şoför değişikliği yaptığı belirlenen sürücü drone tarafından anbean görüntülendi. Kontrol noktasında durdurulan sürücüye para cezası uygulandı. Araç sürücüsüne, sürücü belgesiz olarak araç kullanmak ve geçme kurallarına riayet etmemekten toplam 3 bin 102 lira idari para cezası uygulandı.



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