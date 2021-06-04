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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Hatay’da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul’daki ailesine acı haber ulaştı

Hatay’da şehit düşen uzman çavuşun İstanbul’daki ailesine acı haber ulaştı

Şehidin acılı ailesinden görüntü

Çırçır Fabrikası Başsağlığı Meclis Üyesi Askeri Tören Taziye Ziyareti 

-Şehidin aile evinden ve sokağından görüntü
-Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksü’nun taziye ziyaretinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu şehit olan ulaştırma uzman çavuş Halit Altun’un İstanbul Esenlerde’ki ailesine acı haber ulaştı. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde araç sevkiyatı için kullanılan askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu ulaştırma uzman çavuşlar Halit Altun ile Necati Yatkak şehit oldu. Uzman Çavuş Halit Altun’un İstanbul Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1117’inci Sokak’ta ikamet eden ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da Altun’un ailesine taziyede bulundu. Esenler Ak Parti meclis üyesi Rıdvan Arslan da hemşerisi olan acılı Altun ailesine başsağlığında bulunarak onları teselli etti. Vatandaşlar tarafından şehidin sokağına Türk Bayrağı asıldı. Asıl görev yeri Esenler Metris’te bulunan İstanbul 1’inci Ulaştırma Tabur Komutanlığı olan Halit Altun’un geçici görevle Hatay Kırıkhan bölgesine gittiği öğrenildi. 5 kardeş olan Halit Altun’un bekar olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi Mardin’de defnedilecek Şehit Halit Altun için Hatay’da askeri tören düzenleneceği törenin ve daha sonra defnedilmek üzere memleketi Mardin’e gönderileceği belirtildi. Acılı aile sabah saatlerinde askeri törene katılmak üzere Hatay’a gidecek.
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