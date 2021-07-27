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Hatay'da sazlık yangını kontrol altına alındı
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Hatay'da sazlık yangını kontrol altına alındı

Hatay'da sazlık yangını kontrol altına alındı

Dumanları detay

Yangın Altın Trol 

-Müdahale müdahale
-Kontrol altına alınması

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesinde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerin çalışması sonucu yangın 3 buçuk saate kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (ALC-
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