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Hatay'da sazlık yangını
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Hatay'da sazlık yangını

Hatay'da sazlık yangını

Yangının yayılması

Yangın Altın Trol 

-Yangına müdahale
-Yangından detaylar
-Alevler

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesinde bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (ALC-
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