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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Hatay'da Samandağ-Arsuz yolu trafiğe kapatıldı

Hatay'da Samandağ-Arsuz yolu trafiğe kapatıldı

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Sağanak Yağış 

-Yol detay

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’ın Samandağ-Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevre yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, dün etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Samandağ-Arsuz Çevreyolunda kaya parçaları yola döküldü. Küçük ve büyük kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi. (ALC
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