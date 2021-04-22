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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da polis maske denetimi

Hatay’da polis maske denetimi

-Polis denetimi detay

Polis Sayılar Emniyet Müdürlüğü 

--Polis uyarısı detay

( HATAY ) HATAY

- Son zamanlarda Hatay’da artan vaka sayıları sonrası denetimler tüm alanlarda sıklaştırıldı. Samandağ’da Samandağ ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, insan hareketliliğinin yoğun olduğu cadde, sokak ve iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde maske takmayanlar ya da maskesini çene altına çekenler uyarıldı.
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