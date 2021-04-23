Hatay’da polis aracı ile sivil araç çarpıştı: 4 yaralı



- Hatay’ın Antakya ilçesinde polis aracı ile sivil araç çarpıştı,1’i polis olmak üzere 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çevre Yolu Adalet Sarayı mevkiinde 31 AES 305 plakalı sivil araç ile polis ekibi aracı alt geçitteki kavşak alanında çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri olaya hemen müdahale ederek, güvenlik önlemleri aldı. Yaralanan R.Ö, B.N, M.N ve N.N çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Alınan son bilgiye göre sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.





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