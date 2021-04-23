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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hatay’da polis aracı ile sivil araç çarpıştı: 4 yaralı

Hatay’da polis aracı ile sivil araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza detay

( HATAY ) HATAY

Polis Aracı Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 


- Hatay’ın Antakya ilçesinde polis aracı ile sivil araç çarpıştı,1’i polis olmak üzere 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çevre Yolu Adalet Sarayı mevkiinde 31 AES 305 plakalı sivil araç ile polis ekibi aracı alt geçitteki kavşak alanında çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri olaya hemen müdahale ederek, güvenlik önlemleri aldı. Yaralanan R.Ö, B.N, M.N ve N.N çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Alınan son bilgiye göre sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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