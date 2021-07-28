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Hatay’da otomobil uçuruma düştü, kadın avukat yaralandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’da otomobil uçuruma düştü, kadın avukat yaralandı

Hatay’da otomobil uçuruma düştü, kadın avukat yaralandı

Kaza yapan avukat kadının yaralı halde sedye ile ormanlık alandan çıkarılması,

Kadın Avukat Ormanlı Altın Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Jandarma ve sağlık ekiplerinin sedyeyi taşıması.

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Belen ilçesinde virajı alamayarak 175 metrelik uçuruma düşen otomobilin sürücüsü kadın avukat yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesinde avukat Cansu Tekirdağ'ın (33)kullandığı 31 HT 474 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu virajı alamayarak 175 metrelik uçuruma düştü. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Tekirdağ kurtarma ekipleri tarafından sedyeye alınarak düştüğü yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan avukatın İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayle ilgili soruşturma başlatıldı. (NCT-
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