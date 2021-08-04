Hatay’da otluk yangını kontrol altına alındı

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( HATAY ) HATAY



- Hatay’da Asi Nehri kenarında otluk yangını çıktı, ekipler müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya'da Küçükdalyan Mahallesi’nde Asi Nehri kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle otluk yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevrede ki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri anında yangına müdahale ederken polis ekipleri ise güvenliğini sağladı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken soğutma çalışması yapılıyor.

