Hatay’da otluk alanda yangın çıktı

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( HATAY ) HATAY



- Hatay’da Asi Nehri kenarında otluk yangını çıktı, ekipler söndürmek için müdahale ediyor. Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da Küçükdalyan Mahallesi'nde Asi Nehri kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle otluk yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevrede ki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri anında yangına müdahale ederken polis ekipleri ise güvenliğini sağlıyor.

