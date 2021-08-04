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Hatay’da otluk alanda yangın çıktı
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’da otluk alanda yangın çıktı

Hatay’da otluk alanda yangın çıktı

yanan alan detaylar

Polis Yangın Polis Ekipleri Dalyan Yangına Müdahale 

-yol detay
-polis araçları detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da Asi Nehri kenarında otluk yangını çıktı, ekipler söndürmek için müdahale ediyor. Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da Küçükdalyan Mahallesi'nde Asi Nehri kenarında henüz bilinmeyen bir nedenle otluk yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevrede ki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri anında yangına müdahale ederken polis ekipleri ise güvenliğini sağlıyor.
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