Hatay’da örtü yangını korkuttu

--yangın detay

--yangın Müdahale

--yangın söndürülmesi



( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Samandağ ilçesinde örtü yangını kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Cemal Gürsel Mahallesinde bulunan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangın bahçeye ulaşmadan söndürüldü. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

