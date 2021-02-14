Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Hatay’da örtü altı yangını büyümeden söndürüldü

Hatay’da örtü altı yangını büyümeden söndürüldü

Yangın anı (vatandaş çekimi)

İtfaiye Aracı Ormanlı Çekim Yangına Müdahale Trol 

-Yangın yeri
-Söndürülmüş anı

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü altı yangını büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. İhbar üzerine yangına, Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri, 5 arazözle ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı