Hatay’da örtü altı yangını büyümeden söndürüldü

-Yangın yeri

-Söndürülmüş anı



( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan örtü altı yangını büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükoba Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. İhbar üzerine yangına, Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri, 5 arazözle ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri 2 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



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