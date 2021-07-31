Hatay'da, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangını kontrol altına alındı

-Yangına müdahale

-Yanan yerler

-İtfaiye araçları



( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alan yakınında çıkan bahçe yangınına ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. İlçeye bağlı, Çubukçu Mahallesi'nde, meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ormanlık alanın yakınında bulunan bahçe yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 15 dönüm alanının zarar gördüğü bildirildi.

(ALC-

