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Hatay’da orman yangınına müdahale ediliyor
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’da orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay’da orman yangınına müdahale ediliyor

Yangın uzaktan detay

Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter Yangına Müdahale 

-Dumanlar detay
-Askerlerin önlem alması
-İtfaiye araçları

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına müdahale ediliyor. Dörtyol ilçesi Şifalısu mevki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verirken, bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 5 arazöz ve 3 yer ekibi müdahale ediyor. Yangın şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. (GKH-
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