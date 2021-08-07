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Hatay’da orman yangını kontrol altına alındı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay’da orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’da orman yangını kontrol altına alındı

yanan alan detay drone

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Helikopter 

-vatandaşlardan detay
-vatandaş röportaj
-söndürme çalışmaları

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Belen ilçesinde akşam saatlerinde 3 noktada aynı anda çıkan orman yangını kontrol atına alındı. Alınan bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan ve vatandaşların müdahale etmesinin ardından kontrol altına alındığı bildirildi.
Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 100 işçin müdahale edilirken vatandaşlarında yangını kendi yangını imkânları ile söndürmek için çalıştıkları gözlendi. (ADM
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