Hatay'da orman yangını kontrol altına alındı

--yanan yerler

--yanan yerler

--soğutma islemleri



( HATAY ) - HATAY



- Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, müdahaleyle kontrol altına alındı. Çubuklu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye , 5 arazöz, 2 su tankı, dozer ve yer ekipleri sevk edildi Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında bir buçuk hektar örtü alan yandı. Öte yandan, aynı mahallede sabah saatlerinde de ormanlık alana yakın bahçede yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı. (ALC

