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Hatay’da orman yangını
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay’da orman yangını

Hatay’da orman yangını

yangın uzaktan detay

Yangın Ormanlı Orman Yangını Helikopter 

-Yangın havadan detay
-Ulaşım:Hatay'dan geçiliyor

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Belen ilçesinde orman çıkan yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alınan Bilgiye göre, Belen ilçesi Soğukoluk mahallesinde ormanlık alanda saat 17.15 sularında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 2 helikopter, 10 arazöz, 100 işçiyle müdahale sürerken ilk belirlemelere göre 2 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu öğrenildi. (ADM-
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