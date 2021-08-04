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Hatay'da orman yangını
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

Ormanlık alanda dumanların yükselmesi

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Trol 

-Otoyoldan itfaiye ekiplerinin müdahalesi

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’ın Dörtyol ilçesinde orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ocaklı Mahallesi TEM Otoyolu, Öğülbek mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoyolda seyreden sürücülerin haber vermesi üzerine çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı. (NCT-Y
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