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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da orman yangını

Hatay'da orman yangını

Ormanlık alandan dumanların çıkması

Ormanlı Gesi Orman Yangını Trol 

-Yangın söndürme ekibinin gidişi
-Yanan bölgeden detaylar

( HATAY )- Arsuz ilçesinde çıkan yangında 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü HATAY

- Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü. Alınan bilgiye göre, ilçenin Aşağıkepirce mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 4 hektar ormanlık alanın tahrip olduğu yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
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