Hatay’da oksijen tüpü patlaması: 1 ölü

-olay yeri inceleme ekipleri detay

-savcının olay yerine gelişi

-ekiplerden detay



( HATAY ) HATAY



- Hatay’da oksijen kaynak tüpünün patlaması sonucunda bir işçi vefat etti.Edinilen bilgiye göre, olay, Antakya İlçesi’ne bağlı sanayi sitesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ali D., iş yerinde bulunan demirleri oksijen tüpü ile keserken patlama gerçekleşti.Patlamanın sesini duyan çevredekiler durumu polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri Ali D.’nin cansız bedeniyle karşılaştı.Ali. D.’nin cansız bedeni Hatay Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.



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