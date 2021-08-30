Hatay’da mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması detay



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Antakya İlçesi sanayi sitesinde bulunan bir mobilya atölyesinin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binayı boşaltan işçiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Ağırlıklı olarak mobilya üretimi yapan atölyenin çatı katında başlayan yangına çok sayıda Hatay Büyükşehir Belediyesi ekibi yönlendirerek müdahale etti. İtfaiye, yangının çevre fabrikalara da sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

