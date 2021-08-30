Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Hatay’da mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’da mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı

Hatay’da mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi detay

Çatı Katı Güvenlik Önlemi Yangın Yangına Müdahale Sanayi Sitesi 

-Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Antakya İlçesi sanayi sitesinde bulunan bir mobilya atölyesinin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binayı boşaltan işçiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Ağırlıklı olarak mobilya üretimi yapan atölyenin çatı katında başlayan yangına çok sayıda Hatay Büyükşehir Belediyesi ekibi yönlendirerek müdahale etti. İtfaiye, yangının çevre fabrikalara da sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement