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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay'da lüks otomobil alev aldı

Hatay'da lüks otomobil alev aldı

Aracın yanması

Lüks Otomobil 

-Söndürme tüpü ile müdahalesi
-Alevilerin sönmesi

( HATAY )- Otomobil yangını esnafın yardımıyla söndürüldü HATAY

- Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil alevlere teslim oldu. Alevleri gören çevre esnafı araçtaki yangını söndürdü. Olay, ilçeye bağlı Ekinci mevkinde meydana geldi. 75. Yıl bulvarı üzerinde seyir halinde olan lüks otomobilin alev aldığını fark eden sürücü aracını durdurarak aracından indi. Yanan aracı gören çevre esnafı yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. Araçtaki yangın büyümeden söndürülürken, itfaiye ekiplerinin ise araçta soğutma çalışması yaptığı öğrenildi. Araçta orta çaplı maddi hasar meydana gelirken, aracın çekilmesiyle trafik yeniden normale döndü. (MBY
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