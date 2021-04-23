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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hatay'da kumar baskını: 11 kişiye 48 bin 847 lira ceza

Hatay'da kumar baskını: 11 kişiye 48 bin 847 lira ceza

Polis tarafından yapılan baskında kapalı işyerinde bulunanların polis eşliğinde çıkartılarak otobüse bindirilmesi

( HATAY ) HATAY

Para Cezası Çevik Kuvvet İskambil Kağıdı Kapalı Alan Harekete Geç 


- Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde kumar oynadıkları ve Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymamaktan 11 kişiye toplam 48 bin 847 lira para cezası uygulandı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çay Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek iş yerine çevik kuvvet ekipleri ile baskın düzenledi.
Yapılan baskında 8 şahsın iki masada kumar oynadıkları tespit edildi. Kumar oynayan 8 kişiye kumar oynamaktan 10 bin 688 lira ayrıca işyeri içinde bulunan 11 kişiye sosyal mesafeye uymamaktan 38 bin 159 lira olmak üzere toplam 48 bin 847 lira idari para cezası uygulandı. Masa üzerinde bulunan 780 lira para ve 212 adet iskambil kağıdı tutanakla muhafaza altına alındı. Yapılan incelemede, kapalı alanda sigara içildiği ve kararlara aykırı davranıldığı tespit edilerek işyeri hakkında yasal işlem yapıldı.
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