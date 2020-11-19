Hatay'da korkutan orman yangını

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( HATAY ) HATAY



- Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine rüzgarın çok olduğu günde orman yangını çıktı. Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada çıkan yangına müdahale sürüyor. Son zamanda adı orman yangınlarıyla anılan İskenderun ilçesinde yine orman yangını çıktı. Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada çıkan orman yangınına çok sayıda arazöz ve personelin müdahale ettiği bildirildi.

Yangına 16 arazözle müdahale sürerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de orman işletme ekiplerine destek verdiği öğrenildi. Yangının yine rüzgarlı havada çıkması ise akıllarda soru işareti bıraktı. (MBY



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