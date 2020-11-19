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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da korkutan orman yangını

Hatay'da korkutan orman yangını

Yanan alandan detay

Orman Yangınları Bild Orman Yangını Yangına Müdahale Irak 

-İtfaiye ekiplerinden detay
-Vatandaşlardan detay
-Röportaj

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde yine rüzgarın çok olduğu günde orman yangını çıktı. Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada çıkan yangına müdahale sürüyor. Son zamanda adı orman yangınlarıyla anılan İskenderun ilçesinde yine orman yangını çıktı. Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada çıkan orman yangınına çok sayıda arazöz ve personelin müdahale ettiği bildirildi.
Yangına 16 arazözle müdahale sürerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de orman işletme ekiplerine destek verdiği öğrenildi. Yangının yine rüzgarlı havada çıkması ise akıllarda soru işareti bıraktı. (MBY
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