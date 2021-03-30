Hatay’da korkutan işyeri yangını

-Yangın söndürme detay



( HATAY ) Hatay-



Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinde yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesi arkasında bir binanın giriş katında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, hem iş yeri olarak hem de iş yeri sahibinin içinde konakladığı bir dükkanda yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle olay yerine itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü. Olayda dairede oturan 1 kişi dumandan etkilendi. Herhangi bir yaralanma olmaması sevindirirken, iş yerinde maddi hasar oluştu. (DY



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