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Hatay'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu

Araç detay

Bild Sağlık Ekipleri Trol 

-Aracın devrildiği yer detay
-Araç tam detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bahçeye uçtu. Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Tekebaşı mahallesinde sürücü kimliği alınamayan 31 SZ 858 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak bahçeye uçtu. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, arabada maddi hasar meydana geldi.
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