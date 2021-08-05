Hatay'da komandolar yangın söndürüyor

-Yangın bölgesinden ellerinde kürek ve yangın söndürme ekipmanları ile yürüyüşü

-Helikopterin yanan alana su bırakması.

-Yanan alandan görüntüler.

-Yangın araçları ve ekiplerin bölgede bekleyişi



( HATAY )- Dörtyol ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme ve soğutma çalışmalarına 160 asker katılıyor HATAY



- Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan ve gece kontrol altına alınan orman yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının söndürme ve soğutma çalışmalarına komandolar da katılıyor. Dün akşam saatlerinde Dörtyol'un Kuzuculu mevkisinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli 160 Mehmetçik çalışmalara katıldı.

Komandolar kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına devam ediyor. 15 hektar alanın zarar gördüğü kaydedilen orman yangınını soğutma çalışmaları karadan sürerken havadan da bölgede görev yapan yangın söndürme helikopteri de zaman zaman soğutma çalışmasına katılarak bölgeye su bırakıyor. (NCT-

