Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Hatay'da komandolar yangın söndürüyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da komandolar yangın söndürüyor

Hatay'da komandolar yangın söndürüyor

Yangına katılan komandoların soğutma çalışması

Komando Yangın Altın Orman Yangını Helikopter 

-Yangın bölgesinden ellerinde kürek ve yangın söndürme ekipmanları ile yürüyüşü
-Helikopterin yanan alana su bırakması.
-Yanan alandan görüntüler.
-Yangın araçları ve ekiplerin bölgede bekleyişi

( HATAY )- Dörtyol ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme ve soğutma çalışmalarına 160 asker katılıyor HATAY

- Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çıkan ve gece kontrol altına alınan orman yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının söndürme ve soğutma çalışmalarına komandolar da katılıyor. Dün akşam saatlerinde Dörtyol'un Kuzuculu mevkisinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli 160 Mehmetçik çalışmalara katıldı.
Komandolar kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına devam ediyor. 15 hektar alanın zarar gördüğü kaydedilen orman yangınını soğutma çalışmaları karadan sürerken havadan da bölgede görev yapan yangın söndürme helikopteri de zaman zaman soğutma çalışmasına katılarak bölgeye su bırakıyor. (NCT-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Bakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na ZiyaretBakan Soylu'dan Fatihler Taburu'na Ziyaret
Komandolar Göz DoldurduKomandolar Göz Doldurdu
Komandolar Zorlu Kış Eğitimini Başarıyla TamamladıKomandolar Zorlu Kış Eğitimini Başarıyla Tamamladı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı