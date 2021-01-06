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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’da kıraathanede kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı

Hatay’da kıraathanede kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı

Polis ekipleri

Para Cezası Çevik Kuvvet Kapalı Mekan Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

-Kıraathane önündeki polisler
-Kıraathanenin içindeki polisler ve vatandaşlar

( HATAY ) - HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir kıraathanede kumar oynadıkları ve Covid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 11 kişiye toplam 38 bin 159 lira para cezası uygulandı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kıraathanelere ilgili yaptıkları kontrollerde kapalı olması gereken bir kıraathanenin kepenginin yarım açılarak içeri müşteri aldığını tespit ederek iş yerine çevik kuvvet ekipleri ile baskın düzenlendi.
İçeri giren polis ekipleri, iş yerinin arka tarafında bulunan iki masada kumar oynandığını tespit etti. Baskında kısıtlama kurallarını hiçe sayarak kapalı mekanda kumar oynadıkları belirlenen aralarında 1 şahsın arandığı, 1 şahsın 65 yaş üstü olduğu ve 1 şahsın da izlem kapsamında olduğu tespit edilen 11 kişiye sokağa çıkma yasağına muhalefetten, sosyal mesafeye uymamaktan kişi başı 3469 lira olmak üzere toplam 38 bin 159 lira para cezası uygulandı. Ayrıca, zabıta ekiplerince işyerine ikinci bir emre kadar süresiz kapatıldı. (NCT-
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