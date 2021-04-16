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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hatay'da kaynak çalışması yapılan camide yangın çıktı

Hatay'da kaynak çalışması yapılan camide yangın çıktı

Yanan cami çatısından siyah dumanların yükselmesi

( HATAY )-Ekipler, yangını söndürürken camide hasar oluştu HATAY


- Hatay'da bir caminin çatısında kaynak çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın İskenderun ilçesinde Pınarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Pac Meydanı'ndaki T.E.K. Mescidi Camii'nin çatısında kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Büyüyen alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken caminin çatısında hasar oluştu.
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