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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz

Hatay'da kavga ihbarına giden polis ekiplerine sürpriz

sürprizden detaylar

( HATAY ) HATAY

Polis Polis Ekipleri Grup Genç 


- Hatay'da Samandağ ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine pasta sürprizi yapıldı. 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan kafedeki bir grup genç kavga olduğu yönünde ihbarda bulundu. Kafeye gelen polis ekibine Polis Haftası dolayısıyla pastalı sürpriz yapıldı. Şaşıran polisler, gençlere teşekkür etti. Ayrıca Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, sürprizi yapan vatandaşlara teşekkür ettiğini iletti.
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