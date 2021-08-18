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Hatay'da kamyonlardan şikayetçi olan mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'da kamyonlardan şikayetçi olan mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı

Hatay'da kamyonlardan şikayetçi olan mahalleli yolu kapatıp eylem yaptı

-halkın yolu kapatması

Aşı Toz Tonaj 

--yetkiler konuşması
--kamyonların yola verdiği zararlar
--mahalle sakinleri kısa röportajlar

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde mahalle sakinleri evlerinin önünden geçen kamyonların tozundan ve hızından duydukları rahatsızlığı dile getirmek için yolu kapatıp eylem yaptı. İlçeye bağlı Çöğürlü Mahallesi sakinleri, evlerinin önünden geçen ağır tonajlı kamyonlarla beton mikserlerinden şikayet ederek yolu trafiğe kapattı. Kamyonların yol üzerinde hız yaptıklarını ve aşırı tozlanmaya yol açtıklarını anlatan mahalle sakinleri yetkililerden çözüm istedi. Çocuklarını korkudan sokağa çıkaramadıklarını anlatan mahalle sakinleri, çamaşırlarını balkona temiz astıklarını ancak tozdan dolayı kirlenmiş şekilde topladıklarını ifade etti.
(ALC
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