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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hatay’da jandarma uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 asker yaralandı

Hatay’da jandarma uygulama noktasına silahlı saldırı: 1 asker yaralandı

Polis aracından görüntü

Hastane Jandarma Çatışma Silahlı Saldırı Saldırı 

-Olay yerinden genel görüntü

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Payas ilçesinde kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler jandarma uygulama noktasında silahlı saldırı düzenlendi.
Düzenlenen saldırıda yaralanan astsubay hastaneye kaldırıldı. Hatay’ın Payas ilçesinde, jandarma ekiplerinin uygulama noktasına kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı üzerine jandarma ekipleri de şahıslara karşılık verdi. Yaşanan sıcak çatışmada bir astsubay yaralandı. Yaralanan astsubay hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin Hatay’ın İskenderun ilçesine doğru kaçtıkları öğrenildi. (CNK-
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