Hatay’da jandarma personelini taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı

-Kazanın neden olduğu hasar detay

-Çevrede alınan önlemler detay



( HATAY ) - HATAY



- Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da jandarma ekiplerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Antakya - İskenderun yolu üzerinde jandarma ekiplerini taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolleri devrilerek alt geçide düştü. Kazanın ardından olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüsteki yaralanan 3 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. (DY?

