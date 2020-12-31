Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’da helikopter destekli trafik denetimi

Hatay’da helikopter destekli trafik denetimi

Helikopterden çekilen denetim görüntüleri

Sürücü Belgesi Kırmızı Işık Emniyet Kemeri Işık İhlali Trafik Denetimi 

-Karayolunda yapılan trafik kontrolü
-Araçların karayolundan ilerleyişi

( HATAY )- Kurallara uymayan 67 sürücüye 23 bin 281 lira ceza kesildi HATAY

- Hatay’da helikopter destekli yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları belirlenen 67 sürücüye 23 bin 281 lira ceza kesildi.Hatay Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Merkez Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve Dörtyol Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince sorumluluk alanlarındaki karayollarında hava destekli helikopter ile trafik denetimi gerçekleştirildi.
3,5 saatlik hava destekli denetimlerde, seyir halinde cep telefonu kullanan, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmayan ve sürücü belgesiz araç kullandığı belirlenen 67 sürücüye toplam 75 ceza makbuzu karşılığı olarak 23 bin 281 lira trafik idari para cezası uygulandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement