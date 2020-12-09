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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Hatay’da güvenlik güçlerinden maske denetimi

- Hatay’da güvenlik güçlerinden maske denetimi

Maske denetimi

Polis Jandarma Güvenlik Güçleri Sayılar Sahil Güvenlik 

-Yolda yürürken
-Vatandaşların uyarılması

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde güvenlik güçleri cadde ve sokaklarda maske denetimi yaptı. Son zamanlarda Hatay’da artan vaka sayıları sonrası denetimler tüm alanlarda sıkılaştırıldı. Samandağ’da polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, insan hareketliliğinin yoğun olduğu cadde, sokak ve iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde maske takmayanlar ya da maskesini çene altına çekenler uyarıldı. (ALC-
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