Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Hatay’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Hatay’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

göçmen kaçakçılarının adliyeye getirilmesi

( HATAY )- Gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı HATAY

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Göçmen Kaçakçılığı Cep Telefonu Sim Kart 


- Hatay’da, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak göçmen kaçakçılığı yapan çeteye mensup olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele etmek maksadıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Altınözü ilçesi Sivrikavak Mahallesinde ikamet eden ve örgüt kurarak göçmen kaçakçılığı yapmak suçunu işlediği tespit edilen M.N., Z.N., Ş.D. ve H.H. isimli şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğmeye bastı. Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKIT) ekipleri tarafından 9 Ekim 2020 tarihinden itibaren yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 farklı adreste, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve ‘Süngü’ isimli bomba arama köpeği ve ‘Cesur’ isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin katılımıyla operasyon düzenlendi.
M.N., Z.N., Ş.D. ve H.H. isimli şüpheliler, 4 adet cep telefonu, 6 adet sim kartı ve 1 adet hafıza kartı ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan, M.N, Ş.D ve H.H isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.N. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı