Hatay’da göçmen kaçakçılığı operasyonu



- Hatay’da, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak göçmen kaçakçılığı yapan çeteye mensup olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele etmek maksadıyla Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Altınözü ilçesi Sivrikavak Mahallesinde ikamet eden ve örgüt kurarak göçmen kaçakçılığı yapmak suçunu işlediği tespit edilen M.N., Z.N., Ş.D. ve H.H. isimli şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğmeye bastı. Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GKIT) ekipleri tarafından 9 Ekim 2020 tarihinden itibaren yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 farklı adreste, Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve ‘Süngü’ isimli bomba arama köpeği ve ‘Cesur’ isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

M.N., Z.N., Ş.D. ve H.H. isimli şüpheliler, 4 adet cep telefonu, 6 adet sim kartı ve 1 adet hafıza kartı ile birlikte gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan, M.N, Ş.D ve H.H isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.N. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



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