Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da genetiği değiştirilmiş 5 bin ton pirinç ele geçirildi

Hatay'da genetiği değiştirilmiş 5 bin ton pirinç ele geçirildi

Depoya girilmesi

Borat Harekete Geç Nitelik İstihbarat Muhalefet 

-Pirinçlerden detaylar

( HATAY )- Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmadığı belirlenen piyasa değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton pirince el konuldu HATAY

- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 bin ton genetiği değiştirilmiş, Türk Gıda Kodeksi’ne uyumsuz pirinç ele geçirildi. Türkiye’ye yüklü miktarda genetiği değiştirilmiş pirinç getirileceğine ilişkin bir ihbarı değerlendiren Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılıkla İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hareket geçti. Yapılan çalışmayla ihbarı doğrulayan nitelikte bilgi ve belgelere ulaşıldı. Bilgi sistemleri üzerinden yapılan analizde Rusya’dan İskenderun Limanı’na toplam 5 gemi ile yapılacak sevkiyat riskli olarak değerlendirildi. Gemi Takip Sistemi aracılığı ile uydu üzerinden takip edilen gemiler, liman sahasına girişlerinin ardından fiziken takip edildi. Gemilerde bulunan yükün Hatay’da bir antrepoya aktarılması ve yüke ilişkin olarak gümrük beyannamesi açılmasının ardından ekipler harekete geçti. Antrepoda bulunan toplam 5 bin ton pirinçten numune alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Ankara Gıda Laboratuvarları’na gönderildi. Laboratuvardan gelen raporda, incelenen ürünün GDO analiz sonuçlarının Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmadığı belirtildi. Piyasa değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirince el konulurken, sorumlular hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’na muhalefet suçlarından İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. (ADM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı