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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Hatay’da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü

Hatay’da gençlerin göl keyfi acı bitti: 1 ölü

Ambulans ve AFAD araçlarından görüntüler

Hastane Jandarma Adala Sudan Sağlık Ekipleri 

-Gölden genel ve detay görüntüler
-Çocukların sandallarından genel görüntü
-Jandarmadan genel görüntüler
-Olay yerinden genel ve detay görüntüler

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da sandal ile göle açılan 4 genç, sandallarının alabora olması neticesinde göle düştüler. Göle düşen 4 kişiden 3’ü kurtarılırken 1 kişi yaşamını yitirdi. Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’ndeki adalar gölünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaş olan 4 genç sandal ile gölde açıldı. Bir süre sonra sandal alabora olunca gençler suya düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine olayı bildirdi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar suya atlayarak gençleri kurtardı. Sandal’da bulunan 3 genç sudan çıkartılıp tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki Birol Bilgin ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bilgin’in cesedi otopsisi yapılmak üzere Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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