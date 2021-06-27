Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Hatay'da gelin ve damada kripto para takıldı

Hatay'da gelin ve damada kripto para takıldı

gelin arabası

Kripto Para Gelin Arabası Takı Töreni Görece Yatırımcı 

-düğün salonundan genel görüntü
-takı merasimi
-gelin babasının konuşması
-damatın abisi Fevzi Altunkürekin konuşması ve kripto para takılmasını telefon ekranından işlemi göstermesi
-gelin damatın kripto para ile poz vermeleri
-kripto parayı takan Hamza Özkan Cıbır ile röportaj
-gelin ve damat ve hamza özkan cıbırın kameraya poz vermesi

( HATAY -ÖZEL) HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde gelin ve damada takı töreninde her biri 3 dolar değerinde bin adet kripto para takıldı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Oğuzhan ve Özge Altunkürek'in düğünlerinde yapılan takı merasiminde kripto para yatırımcısı olan aile yakını Hamza Özkan Cıbır tarafından gelin ve damada her biri 3 dolar değerinde bin adet kripto para takıldı. Gelinin babası Metin Buluç, ilk defa böyle bir şeye denk geldiklerini belirterek, dijital paranın herkese hayırlı uğurlu olmasını diledi. Damadın ağabeyi Fevzi Altunkürek ise, "Dijital çağın en mutlu anını yaşıyoruz. Dijital para artık yaygınlaşacak, artık düğünlerde bunu göreceğiz" şeklinde konuştu.
Damat tarafının aile yakını olarak düğüne katılan kripto para yatırımcısı Hamza Özkan Cıbır, "Belki de geleceğin olayını yapıyoruz şu anda, kripto paralar ile gelinle damada takılar takıyoruz. Artık her şey dijitalleşiyor. Düğünlerde bile takılar bu şekilde yapılabiliyor" dedi.
3 bin dolar değerinde kripto para takılan gelin ve damat ise kameralara bol bol poz verdiler.
İlgili Foto Galeriler
İlginç Gelin Arabası Yazılarıİlginç Gelin Arabası Yazıları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement