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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu

Hatay'da FETÖ/PDY operasyonu

Adliye Dış detay

Akalan Terör Örgütü 

-Polis araçlarının gelişi
-zanlıların getirilmesi
-zanlıların adliye girişi
-adliye dış detay

( HATAY )- Gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi HATAY

- Hatay'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak 16 farklı adrese operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında FETÖ/PDY terör Örgütün güncel yapılanmasında sözde il hadimi/abisi, il hadimi/ablası, kadın ve erkek il eğitim danışmanı, ilçe abileri/hadimleri, talebe mesulleri gibi bir çok üst düzey isim tespit edilerek Hatay il merkezi ve ilçelerde toplamda 17 hedef şahıstan 16'sının ikamet adreslerine TEM Şube Müdürlüğünce ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı unsurlar eşliğinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (ADM
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