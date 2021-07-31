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Hatay’da evleri tehdit eden orman yangını söndürüldü
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay’da evleri tehdit eden orman yangını söndürüldü

Hatay’da evleri tehdit eden orman yangını söndürüldü

Yanan yerler detay

Yangın Ormanlı Orman Yangını 

-Evlere yakın yanan yer detay
-İtfaiye araçları detay
-Soğutma işlemi yapılırken detay
-Bölgeye gelen tankerler detay
-Genel detaylar

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan ve evleri tehdit eden yangın söndürüldü. Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evleri tehdit etti. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederken, olası bir tehlikeye karşı çevredeki evler sakinleri evlerini boşalttı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü. (GKH-
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