Hatay'da dilenci operasyonu

-Dilencilerin kaçması -Dilencilerin araçlara bindirilmesi -Ele geçirilen paralar detay
( HATAY ) HATAY
- Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çevre illerden gelerek dilencilik yapan 20 kişiyi yakalayarak il dışına gönderdi.Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 haftadır şehirde bulunan 20 dilencinin, Zabıta Daire Başkanlığı binasına götürülerek haklarında işlem yapıldığı ve haksız kazançla elde ettikleri paralara tutanakla el konulduğu belirtildi.
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