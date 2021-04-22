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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'da dilenci operasyonu

Hatay'da dilenci operasyonu

Dilencilerin yakalanması

Dilenci Operasyonu Akalan Zabıta 

-Dilencilerin kaçması
-Dilencilerin araçlara bindirilmesi
-Ele geçirilen paralar detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, çevre illerden gelerek dilencilik yapan 20 kişiyi yakalayarak il dışına gönderdi.Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 haftadır şehirde bulunan 20 dilencinin, Zabıta Daire Başkanlığı binasına götürülerek haklarında işlem yapıldığı ve haksız kazançla elde ettikleri paralara tutanakla el konulduğu belirtildi.
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