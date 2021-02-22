Hatay’da deve kurtarma operasyonu

-deveyi çıkarma detay

-deve detay



( HATAY ) - HATAY



- Hatay’ın Defne ilçesinde su kanalına düşen deve itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Defne ilçesi, Toygarlı Mahallesi'nde özel çiftliğe ait bir devenin su kanalına düştüğü ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Devenin su kanalına düştüğü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giderek özel bir çiftliğe ait olan deveyi kurtarma çalışmaları gerçekleştiren itfaiye ekipleri, HATSU’nun kepçe ve halat desteği ile mahsur kalan deveyi kurtardı. Devenin sahibi Esat Hasırcı, başarılı kurtarma çalışma sonunda hiçbir yara almadan deveyi kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti. (ADM



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